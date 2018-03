CARACAS – Il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Francesco Stifano sta vivendo un periodo nero. In questa stagione della Primera División, dopo 7 gare disputate, i gialloneri hanno un magro bottino 8 punti, molto poco per il suo blasone, frutto di una vittoria (3-2 contro il Carabobo in casa), 5 pareggi e una sconfitta (1-0 contro l’Estudiantes de Caracas in trasferta).

Nel recupero di campionato, disputato ieri, contro il Deportivo Anzoátegui ha collezionato l’ennesimo pareggio stagionale. Questo risultato (2-2) ha amareggiato il mister italo-venezuelano che puntava su una vittoria per rilanciare la sua squadra in Primera División. Al momento la squadra andina é al quattordicesimo posto a più due dalla zona retrocessione.

“L’unica cosa che posso riscattare da questa partita é che la squadra ha cretato tante occasioni da gol, ma sfortunatamente non siamo riusciti a sfruttarle” ha dichiarato a fine gara il mister di origine campana.

Stifano fa il punto sulla gara contro il Deportivo Anzoátegui: “Ho puntato alla vittoria, ho tolto a Melo e Noguera. Sapevo che era una gara che potevamo vincere, per me questo 2-2 é come una sconfitta. Me ne vado con l’amaro in bocca.”

Nella gara andata in scena sul rettangolo verde dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal, il Táchira ha mandato alle ortiche tante palle gol, ma questa situazione è ormai una costante che si è ripetuta anche nelle altre sei gare disputate dai gialloneri.

“Abbiamo un problema nel reparto ofensivo é una situazione che non possiamo nascondere, ma sappiamo che dobbiamo migliorarla al più presto.”

Francesco Stifano ed i suoi ragazzi avranno subito l’occasione per riscattarsi, torneranno in campo mercoledì quando sfideranno sul neutro di Puerto La Cruz il Deportivo La Guaira. Questa gara é il recupero della terza giornata, era stata rinviata a causa degli impegni nei preliminari della Coppa Libertadores della formazione giallonera.

