(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Al via a palazzo Grazioli un vertice del centrodestra tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un incontro, convocato per le 9.00, per tentare in extremis di evitare la spaccatura della coalizione. Tra i primi ad arrivare, con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario previsto, è stato Matteo Salvini. Nella residenza romana di Silvio Berlusconi è presente Niccolò Ghedini e sono appena arrivati anche Maurizio Gasparri e Paolo Romani.