(ANSA) . MADRID, 24 MAR – La polizia finlandese ha confermato di avere ricevuto questa notte la richiesta di arresto europeo contro l’ex-presidente catalano Carles Puigdemont emessa ieri dal tribunale supremo spagnolo, riferisce la stampa catalana. L’avvocato del leader catalano, Jaume Alonso Cuevillas, ha detto a Catalunya Radio che Puigdemont, da due giorni a Helsinki, si presenterà alle autorità finlandesi come fece a Bruxelles con la giustizia belga in novembre per il primo euro mandato emesso da Madrid, poi ritirato.