(ANSA) – PARIGI, 24 MAR – Un minorenne amico di Redouane Lakdim è stato posto in stato di fermo nell’ambito delle indagini sull’attentato di ieri a Carcassonne e Trebes: è quanto rivelano fonti vicine all’inchiesta citate da Bfm-Tv. Nato nel 2000, il ragazzo è stato fermato questa notte per associazione terroristica. In Francia, il fermo per terrorismo può durare fino a 96 ore contro le normali 24 o 48 ore.