(ANSA) – BARI, 24 MAR – Per cause da accertare, si è sviluppato nella notte un incendio nella sede del Giudice di Pace al quartiere San Paolo. Sembra che le fiamme siano partite dai locali sotterranei dove è custodito l’archivio che, secondo le prime informazioni, sarebbe andato in fumo. All’interno dell’archivio sembra fossero conservate anche schede elettorali delle amministrative 2017 e delle ultime elezioni politiche del 4 marzo scorso. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco che stanno continuando l’opera di messa in sicurezza del sito e la polizia scientifica.