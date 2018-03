(ANSA) – NAPOLI, 24 MAR – Da due anni subiva minacce e violenze dal compagno, angherie che non era mai stata in grado di denunciare. Ieri sera, però, a Napoli, dopo l’ennesima aggressione, i carabinieri hanno arrestato l’uomo, un 63enne, con l’accusa di maltrattamenti. Dopo avere picchiato in casa la convivente, che ha 43 anni, è uscito di casa come se niente fosse. I militari lo hanno bloccato in strada, nei pressi di via Calata Capodichino. La donna è stata affidata alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Bosco”: a causa delle lesioni riscontrate la prognosi per lei è di 25 giorni. Lui, invece, è stato chiuso nel carcere napoletano di Poggioreale. (ANSA).