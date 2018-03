(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Termina l’avventura in Texas di Francesco Molinari che si arrende solo al talento del numero due al mondo, Justin Thomas. Nel WGC Dell Technologies Match Play, il secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, l’azzurro dopo aver battuto Patton Kizzire e Luke List è stato sconfitto ed eliminato dal fuoriclasse statunitense che in questo week-end, dovesse raggiungere la finale del torneo, potrebbe scalzare dalla vetta mondiale il connazionale Dustin Johnson. E’ questo il grande obiettivo di Thomas, certamente il più forte golfista del momento, che in vista del Masters (5-8 aprile) sogna il colpo grosso. Ad Austin cadono uno dopo l’altro i big, dunque. E dopo Johnson e Jon Rahm, vengono eliminati anche Jordan Spieth, Hideki Matsuyama, Rory McIlroy, Jason Day e Phil Mickelson. Passano agli ottavi di finale, tra gli altri, Sergio Garcia (imbattuto), Tyrrell Hatton, Patrick Reed, Matt Kuchar, Bubba Watson e Alex Noren.