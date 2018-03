(ANSA) – CAGLIARI, 24 MAR – Immobili, partecipazioni societarie, auto, beni di lusso, rapporti finanziari e bancari nonché denaro contante per un valore stimato pari ad oltre 4 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cagliari all’imprenditore cagliaritano Rober Carboni, 69 anni. I beni sono stati sequestrati sia in Sardegna che in Lombardia. La misura di prevenzione patrimoniale è stata richiesta dalla Procura di Cagliari ed eseguita dai militari del Nucleo di polizia economia e finanziaria. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore a partire dagli anni 2008 e 2009 sarebbe stato coinvolto in numerose vicende giudiziarie relative a reati fallimentari, fiscali, ma anche legate a episodi di truffa per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche. Tra i crac in cui sarebbe stato coinvolto l’imprenditore c’è anche quello della ex Ila di Portovesme, nel Sulcis, fallita dopo la sua privatizzazione nel 2009. (ANSA).