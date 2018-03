(ANSA) – TORINO, 24 MAR – Allianz Stadium sold out per l’attesa andata dei quarti di finale di Champions League, martedì 3 aprile. Concluso il periodo di prelazione per gli abbonati – informa la società bianconera – sono bastate poche ore di vendita riservata agli ‘Juventus member’ per esaurire la disponibilità di biglietti. Potrebbe essere battuto il record assoluto di incasso dello Stadium, stabilito l’anno scorso, nei quarti contro il Barcellona, quando nelle casse bianconere finirono 4 milioni e 1.076 euro.