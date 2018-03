(ANSA) – MADRID, 24 MAR – Non è chiaro dove l’ex-presidente catalano Carles Puigdemont dovrà difendersi, in Finlandia o in Belgio, contro la nuova richiesta di estradizione della Spagna. Puigdemont è a Helsinki da due giorni, ma prevedeva di tornare a Bruxelles oggi. La richiesta di estradizione alla Finlandia è arrivata questa mattina ma è almeno in parte scritta in spagnolo, riferisce Tv3. Deve essere tradotta per poter essere presa in considerazione dalla polizia finlandese e questo potrebbe consentire a Puigdemont di prendere l’aereo per il Belgio.