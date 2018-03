(ANSA) – LECCE, 24 MAR – E’ nato a Lecce il “Patto per la città” tra il centrosinistra e tre consiglieri del centrodestra, che garantirà al sindaco Carlo Salvemini i voti necessari per superare il problema dell’anatra zoppa determinatosi dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha riassegnato il premio di maggioranza alla coalizione di centrodestra. Salvemini, alla presenza del vice sindaco Alessandro Delli Noci, ha annunciato la sottoscrizione dell’accordo con i tre consiglieri Laura Calò, Antonio Finamore e Paola Gigante, eletti con la lista civica Grande Lecce che fa capo a Roberto Marti, ex Direzione Italia, di recente passato alla Lega tra le cui fila è stato anche eletto al Senato. I tre consiglieri si costituiranno in un gruppo autonomo e non ci saranno rimpasti. L’ intesa raggiunta vede come primo impegno condiviso l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e la sua attuazione che arriverà in consiglio comunale la prossima settimana”.