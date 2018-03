(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Piazza di Siena torna verde tutto l’anno: erba perenne e accessibile a tutti, con gradoni restaurati nelle tribunette dell’ellisse. Sono alcune delle novità riguardanti il progetto di riqualificazione condotto in joint venture da Coni e Federazione italiana sport equestri (Fise) in occasione del prossimo Csio ‘Piazza di Siena’ in programma dal 24 al 27 maggio. Il progetto 2018 è stato presentato dal direttore marketing del Coni ed event director di Piazza di Siena, Diego Nepi, e del numero uno della Fise, Marco Di Paola. Tra le novità, anche la riqualificazione del Galoppatoio di Villa Borghese. Il tutto, nel pieno rispetto delle originarie strutture architettoniche. Tutte le strutture saranno inoltre temporanee e smantellate nel giro di 48 ore dalla fine dell’evento.