(ANSA) – MANFREDONIA (FOGGIA), 24 MAR – È stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia, il presunto aggressore dell’assessore alla cultura e allo sport del comune di Manfredonia Giuseppe La Torre. Si tratta del 33enne Antonio La Torre, accusato di lesioni gravi a pubblico ufficiale. L’assessore era stato aggredito ieri pomeriggio mentre entrava nel Municipio per prendere parte ad una riunione. Senza alcun motivo apparente è stato assalito con pugni e calci. Subito dopo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate al volto per le cure mediche del caso.(ANSA).