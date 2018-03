(ANSA) – WASHINGTON, 24 MAR – Commentando le marce contro le armi in corso negli Usa, la Casa Bianca elogia “i numerosi giovani americani coraggiosi che stanno esercitando oggi i diritti garantiti loro dal primo emendamento”. “Tenere al sicuro i nostri bambini è la massima priorità del presidente, cosa per cui ha sollecitato il Congresso ad approvare il rafforzamento dei controlli (su chi acquista le armi, ndr) e il provvedimento per fermare la violenza nelle scuole, promulgandoli come leggi”, ha riferito un portavoce, Lindsay Walters. “Inoltre ieri il dipartimento di giustizia ha diffuso una normativa per bandire i bump stock (potenziatori delle armi semi automatiche, ndr) seguendo l’impegno del presidente”, ha aggiunto.