(ANSA) – PORT ELIZABETH (SUDAFRICA), 24 MAR – Il Benetton Treviso ha battuto i Southern Kings per 36-35 (26-21) in una partita del Guinness Pro14 giocata al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Questi i marcatori per il team veneto, che ha conquistato in classifica anche il punto di bonus offensivo: Baravalle (meta), Lazzaroni (meta), Iannone (meta), Banks (una meta, 4 trasformazioni e un calcio piazzato) e Steyn (una meta). Giallo al 13′ st per Ruzza.