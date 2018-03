(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “Il profilo del nuovo ct? In Italia ci sono grandissimi allenatori, è chiaro che il 20 maggio saprete chi è il nuovo commissario tecnico. Se abbiamo la possibilità di prendere qualcuno più bravo di Di Biagio, lo prenderemo. In ogni caso, Di Biagio rimane una risorsa della Figc”. Così il vicecommissario straordinario della Federcalcio, Alessandro Costacurta, risponde in conferenza stampa a una domanda sul nuovo selezionatore della Nazionale.