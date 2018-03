(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “Credo che serva pensare di più ai giocatori che abbiamo. Non penso che Mourinho e Guardiola ieri avrebbero fatto meglio”. Il vicecommissario della Figc Alessandro Costacurta difende gli azzurri e anche il lavoro del ct ‘ad interim’ Gigi Di Biagio, del quale dice anche che “più bravi di lui non penso ce ne siano molti”. “Di Biagio è un tecnico federale che è migliorato anno dopo anno – dice ancora Costacurta -. È probabile che sia lui l’allenatore o che entri nel nuovo staff tecnico. Gigi è bravo e in federazione la pensano come me. L’ho seguito recentemente e posso confermarlo”. Sulle riforme da fare Costacurta ha detto che “abbiamo ascoltato e studiato. Non è facile intervenire, ma ci sono priorità come quella dei giovani e nelle prossime settimane uscirà il nostro programma”.