(ANSA) – WASHINGTON, 24 MAR – C’è anche Paul McCartney fra i molti volti noti e personalità dello spettacolo che appoggiano e prendono parte oggi alla mobilitazione in tutti gli Stati Uniti contro le armi. L’ex Beatle ha preso parte al corteo di New York: “Uno dei miei migliori amici e’ stato ucciso da un’arma proprio qui vicino, per me è importante”, ha detto McCartney, ricordando John Lennon assassinato a New York nel 1980.