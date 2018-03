(ANSA) – LIGNANO SABBIADORO, 24 MAR – Una tripletta di Gianluca Scamacca permette all’Italia under 19 di battere 4-3 la Polonia e qualificarsi con un turno di anticipo alla fase finale dell’Europeo. Dopo la doppietta nel match d’esordio con la Grecia, l’attaccante della Cremonese si conferma ‘uomo della provvidenza’ anche contro i polacchi, con l’Italia capace di rimontare tre volte lo svantaggio e di effettuare il sorpasso a sette minuti dal termine grazie ad un colpo di testa di Davide Bettella. Festeggia la squadra del tecnico Paolo Nicolato ed esulta il pubblico che ha trascinato gli azzurri dagli spalti dello stadio ‘Teghil’ di Lignano Sabbiadoro, per una giornata di festa. Nicolato ha schierato inizialmente Plizzari in porta, con la linea di difesa a quattro composta da Candela, Bettella, il rientrante Bastoni e Tripaldelli; davanti ha giocato Marcucci e a completare il centrocampo, Frattesi e destra e Melegoni a sinistra; sulla trequarti Zaniolo ad ispirare Scamacca e Pinamonti.