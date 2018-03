(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Il Cile ha battuto 2-1 (1-1) la Svezia, in un’amichevole disputata a Stoccolma. I sudamericani, esclusi eccellenti dalla fase finale del Mondiale in Russia, sono passati in vantaggio al 22′ con Arturo Vidal, ma sono stati raggiunti solo 1′ più tardi dal gol di Toivonen. Nella ripresa, al 45′, ha deciso la rete realizzata da Bolados. (ANSA).