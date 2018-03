(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Paolo Andreucci ed Anna Andreussi ricominciano da dove erano rimasti e con la Peugeot 208 T16 ufficiale hanno vinto il 41° Rally del Ciocco e Valle Serchio, primo round del Campionato Italiano. Per Andreucci si tratta dell’ottava vittoria nella gara di casa in Garfagnana. Seconda piazza per Andrea il varesino Crugnola con Danilo Fappani, su Ford Fiesta R5, come il romagnolo Simone Campedelli, terzo e vincitore della gara lo scorso anno. Sotto al podio colpo di scena sull’ultima prova quando il giapponese Takamoto Katsuta su Ford ha superato Rudi Michelini su Skoda. Successo nella classifica junior del tricolore per il 23enne fiorentino di CST Sport Tommaso Ciuffi su Peugeot 208 R2, il driver di ACI Team Italia che ha preso il comando sul 3° crono e lo ha difeso fino al traguardo