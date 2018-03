(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, equipaggio ACI Team Italia e portacolori CST Sport, sulla Peugeot 208 R2 curata dal team Munaretto e dotata di gomme Pirelli, hanno vinto la classifica tricolore Junior al 41° Rally Il Ciocco e Valle Serchio, prima prova del Campionato Italiano Rally 2018, che si è disputato nella provincia di Lucca in Garfagnana. Il 24enne fiorentino ha rimontato sin dalla 3^ prova tra gli under, poi ha mantenuto il comando delle operazioni, grazie al vantaggio accumulato nel secondo passaggio sulla lunga “Careggine” e via via aumentato con un ottimo e concreto ritmo di gara, che gli ha permesso di respingere i decisi attacchi di una accreditata concorrenza. Un successo conquistato con una vettura perfetta e con scelte di pneumatici efficaci, che hanno permesso al giovane equipaggio CST Sport di dominare la difficile e selettiva gara toscana.