CITTA’ DEL VATICANO. – Una Settimana Santa con i giovani in primo piano: Papa Francesco aprirà con la Domenica delle Palme i riti della Settimana Santa. Tra gli appuntamenti più importanti la visita al carcere romano di Regina Coeli, per la lavanda dei piedi del Giovedì Santo, e la Via Crucis al Colosseo, venerdì, con i testi scritti da un gruppo di liceali romani.

In piazza San Pietro dunque si svolgerà la tradizionale processione con le palme e i ramoscelli d’ulivo. Poi la messa in una piazza che sarà gremita di giovani: da anni infatti la celebrazione delle Palme coincide con la Giornata Mondiale della Gioventù.

E sarà in questa occasione che un gruppo di giovani consegnerà al pontefice il documento redatto dai ragazzi in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre. A consegnare il documento a Papa Francesco sarà un giovane di Panama in vista della Gmg che si terrà, a livello mondiale, proprio nel Paese centramericano a gennaio del 2019.

Le celebrazioni si intensificheranno poi a partire da giovedì 29: la mattina Papa Francesco presiederà in basilica vaticana la Messa del Crisma, con la benedizione degli oli sacri. Il pomeriggio il Papa presiederà la messa in Coena Domini, quella del rito della lavanda dei piedi.

Quest’anno ha scelto il carcere di Regina Coeli. Due celebrazioni con il pontefice anche per il venerdì santo: il pomeriggio si terrà in basilica vaticana il cosiddetto ‘Passio’, la celebrazione della Passione, mentre la sera si terrà al Colosseo la Via Crucis. A scrivere i testi un gruppo di giovani romani, tra liceali e universitari, coordinati dal loro professore di religione, Andrea Monda, anche giornalista e scrittore.

Poi la veglia del Sabato Santo in basilica, e domenica 1 aprile la Messa di Pasqua in piazza San Pietro e la benedizione ‘urbi et orbi’.

Le celebrazioni della Settimana Santa impegnano al Chiesa in tutti gli angoli del mondo. In particolare sono diverse le diocesi italiane che hanno deciso di dedicare, la prossima settimana, un momento speciale ai detenuti, da Vicenza a Cassano.

Tra le processioni più suggestive quelle che si tengono a Minori (Salerno) con i cosiddetti ‘battenti’, fedeli peccatori che procedono incappucciati. Celebrazioni affollate anche a Gerusalemme dove la Settimana Santa ha già preso il via oggi con l’entrata solenne dell’amministratore apostolico, mons. Pierbattista Pizzaballa, al Santo Sepolcro.

(di Manuela Tulli/ANSA)