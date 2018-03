(ANSA) – ROMA, 25 MAR – “E’ andato tutto bene. Abbiamo avuto un po’ di fortuna con la safety car ma oggi mi sono veramente divertito. C’era tantissimo pubblico, le tribune piene e mi sono davvero goduto il giro di rientro”. Queste le prime parole di Sebastian Vettel al pubblico dell’Albert Park di Melbourne dopo aver festeggiato la vittoria nella prima gara stagionale e il suo centesimo podio in carriera. “Speravo di fare una partenza migliore, mi sono dovuto accontentare del terzo posto – ha detto ancora – e poi ho perso contatto perchè nel primo stint non andavo benissimo. Mi sono trovato meglio nel secondo stint, con le soft. Comunque pregavo per la safety car e quando ho visto una macchina ferma ho fatto il pit sono riuscito a rientrare davanti e a tenere poi la posizione”. “Abbiamo avuto un pizzico di fortuna – ha proseguito Vettel – ma portiamo un’altra vittoria a Maranello e ne vogliamo molte di più. La macchina dà buone sensazioni, questa vittoria ci dà una bella motivazione per il lavoro delle prossime settimane”.