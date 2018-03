(ANSA) – ROMA, 25 MAR – “Devo fare i complimenti a Seb e alla Ferrari. Dobbiamo rivedere un po’ le strategie ma in gara abbiamo avuto un grandissimo passo”. Visibilmente deluso dopo la pole di ieri, Lewis Hamilton dal podio ha reso omaggio al tedesco per la vittoria nel Gp d’Australia, che aveva cercato di fare suo fino all’ultimo prima di accontentarsi del secondo posto. “Qui è difficile superare, anche in regime di drs – ha spiegato il britannico -. Alla fine ho cercato di preservare la macchina e il motore. E’ stato comunque un incredibile weekend, grazie a tutti i tifosi”.