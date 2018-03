(ANSA) – ROMA, 25 MAR – “E’ stata una gara positiva. personalmente non ho tratto il massimo. La fortuna è andata a Seb ma il doppio podio è importante per la Ferrari”. Kimi Raikkonen non esulta dopo il terzo posto a Melbourne ma si dice soddisfatto delle prestazioni della SF71H. “Abbiamo avuto una velocità buona per tutta la gara. Io ho cercato subito di passare Lewis, non ce l’ho fatta. Mi tengo il terzo posto”. “Abbiamo avuto una buona velocità e nel complesso il weekend è stato non male anche se c’è comunque da migliorare – ha proseguito -. Ora andremo in un circuito più normale (in Bahrain, ndr) e vedremo cosa fare perchè sono contento delle sensazioni avute e potremo lottare per risultati più importanti”.