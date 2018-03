(ANSA) – ROMA, 25 MAR – “Se il City vincerà la Champions, e’ grazie al suo allenatore. Ma come uomo, Pep Guardiola e’ un codardo. Un cane”. E’ il durissimo attacco di Mino Raiola, procuratore di Zlatan Ibrahimovic, dalle colonne del Daily Mirror. “E’come un prete, fai quello, non fare questo…ma umanamente e’ zero”, dice Raiola, i cui rapporti col tecnico catalano sono sempre stati tesi dal giorno in cui Ibra dovette lasciare il Barcellona, nel 2011. Ora pero’, nel giorno in cui l’attaccante svedese chiude con il calcio europeo e va ai Los Angeles Galaxy, la rivalità si riaccende. “Quando il Barcellona vinse la Champions in finale a Wembley contro lo United, nel 2011, andai a cercare Guardiola nello spogliatoio – racconta anche Raiola – Per sua fortuna Galliani mi fermo’”.