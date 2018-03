(ANSA) – ROMA, 25 MAR – Falso allarme bomba nel primo pomeriggio nelle due sedi della Rinascente di Roma, in via del Tritone e in piazza Fiume, dopo una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno. Gli edifici sono stati evacuati e sono stati fatti uscire dipendenti e clienti per le bonifiche da parte degli artificieri della Polizia. Verifiche che hanno dato esito negativo.