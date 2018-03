(ANSA) – GENOVA, 25 MAR – La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Teatro Carlo Felice di Genova dove il figlio Alvise dirige l’opera “La Rondine” di Giacomo Puccini. Per Casellati è la prima uscita, anche se in forma privata, da presidente del Senato. “Sono qua in visita privata e provo una grande emozione”, ha detto. Casellati era in compagnia del governatore Giovanni Toti e ad attenderla al Carlo Felice ha trovato il sindaco Marco Bucci e il prefetto Fiamma Spena e il sovrintendente Maurizio Roi. “La mia giornata oggi è interamente dedicata alle donne”, ha detto Casellati ricevendo da una corista del teatro Carlo Felice un mazzo di fiori. Per la presidente del Senato molti applausi. Alcune donne hanno gridato “Auguri presidente!”. Prima di arrivare al Carlo Felice la presidente del Senato ha pranzato insieme al governatore e all’ assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo in un ristorante sul litorale di Genova.