(ANSA) – PERUGIA, 25 MAR – La Sir Safety Perugia si è qualificata per le semifinali scudetto dei playoff della Superlega di pallavolo, ed è la quinta volta consecutiva. Rivale della squadra umbra, che oggi ha battuto per 3-0 (25-19, 25-18, 25-23) la Bunge Ravenna, sarà la Diatec Trentino, qualificatasi ieri a spese di Verona. Nell’altra semifinale Modena e Civitanova. Gara-1 delle semifinali è in programma mercoledì 28 marzo.