(ANSA) – ROMA, 26 MAR – “Rispetto il Real Madrid e il Barcellona, ma contro di loro la Juventus e la Roma hanno il 50% di possibilità di passare il turno in Champions”. Così Claudio Ranieri ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’. Il tecnico, oggi alla guida del Nantes in Francia, ha poi lanciato un messaggio alla Roma: “vai lì, a Barcellona e non avere paura. Io non parto mai battuto e lo stesso vale per i giallorossi” che l’allenatore romano e romanista spinge a non giocare “con il peso che sei sconfitto in partenza. Il Barcellona è una squadra immensa, ma in campo bisogna giocare ed essere positivi”. Ranieri crede molto nelle possibilità della Juventus di proseguire la corsa Champions: “ho fiducia in Allegri nella società e nei suoi giocatori. L’importante è che si recuperino tutti gli infortunati; se la Juve va all’appuntamento spagnolo con tutti gli effettivi in forma, è pronta a qualsiasi risultato”. (ANSA).