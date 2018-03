(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Bubba Watson domina e vince il WGC Dell Technologies Match Play, il secondo dei quattro eventi stagionali del World Championships di golf. Battuto in finale il connazionale Kevin Kisner. Terzo posto per Alex Noren, 4/o per Justin Thomas. Che in Texas ha gettato al vento titolo e leadership mondiale. All’americano sarebbe bastato approdare all’ultimo atto del torneo per scalzare dal trono, dopo 57 settimane, il connazionale Dustin Johnson. Ma il n.2 del world ranking in semifinale è stato costretto a fare i conti con un Watson ritrovato. Il 39enne di Bagdad (Florida) dopo aver conquistato lo scorso febbraio il Genesis Open (a Pacific Palisades, Los Angeles, dove s’era già imposto nel 2014 e nel 2016) ha calato la doppietta. Dando un segnale forte e chiaro agli avversari in vista del Masters di Augusta (5-8 aprile), primo major stagionale. Soltanto due anni fa il golfista mancino aveva pensato di smettere per via degli scarsi risultati e una depressione che ha rischiato di costargli carissima. Soltanto l’intervento e l’aiuto della moglie lo ha convinto ad andare avanti e a non mollare. Già due volte campione Masters (nel 2012 e nel 2014), in Georgia (Stati Uniti) lo statunitense sogna la tripletta. Un’impresa difficile ma non impossibile per un giocatore tornato ai livelli di un tempo. Che nel 2018 sta impressionando per decisione, costanza e concretezza. (ANSA).