(ANSA) – ROMA, 26 MAR – E’ salito a 53 il bilancio delle vittime provocate ieri da un violento incendio in un centro commerciale di Kemerovo, in Siberia: tra le vittime potrebbero esserci fino a 41 bambini, secondo la Bbc online, che cita funzionari russi. La polizia ha intanto trovato 5 persone che risultavano prima disperse: si tratta di 3 minori, di un ragazzo e di una ragazza. Non si trovavano nel luogo della strage. Il numero dei dispersi scenderebbe così ad almeno 22. Undici o 12 persone sono invece ricoverate in ospedale e altre 36 hanno avuto bisogno di cure mediche. La tragedia è avvenuta in un mall di Kemerovo, città circa 3.600 chilometri a est di Mosca. Il rogo, secondo le autorità, potrebbe essere stato provocato da un bambino che aveva con sé un accendino: le fiamme si sono sviluppate nella sala per i bambini del mall, attrezzata tra l’altro con una ‘vasca’ con trampolino piena di gommapiuma che “ha preso fuoco come polvere da sparo”, ha detto Vladimir Chernov, un vice governatore della regione di Kemerovo.