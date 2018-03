(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Venus Williams vince in rimonta e si qualifica per gli ottavi di finale. Questo uno dei risultati della partite che si sono giocate nella notte italiana al torneo di tennis di Miami, che non ha riservato sorprese rispetto ai pronostici, anche se i successi sono arrivati tutti su rimonta. La 37enne americana ha sofferto contro l’olandese Kiki Bertens, che le ha strappato il primo set, ma alla fine ha prevalso con il punteggio di 5-7 6-3 7-5. Tre set sono serviti anche all’ucraina Elina Svitolina, numero 4 del ranking per domare per 4-6 6-0 6-1 l’australiana (di origini russe) Daria Gavrilova, numero 26 Wta. Petra Kvitova, numero 9 del ranking, si è imposta anche lei in rimonta per 3-6 6-2 6-4 sulla statunitense Sofia Kenin, 19 anni, numero 94 Wta, proveniente dalle qualificazioni. (ANSA).