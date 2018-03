(ANSA) – AVERSA (CASERTA), 26 MAR – “Non c’e’ mai stato nessun rapporto economico tra il movimento e la Casaleggio associati. Il movimento non e’ nato per scopo di lucro ma per migliorare il Paese. E chi lo criticava era contro il cambiamento. Mettetevelo in testa. Noi vogliamo cambiare il Paese”. Così Beppe Grillo rivolgendosi all’avvocato di Angelo Ferrillo, ex attivista 5 Stelle, querelato per diffamazione da Gianroberto Casaleggio. Grillo era oggi in aula ad Aversa (Caserta) come testimone. Il Movimento 5 Stelle, ha aggiunto durante la sua testimonianza, è nato dall’idea “di due persone di successo, che stavano benissimo e non avevano particolarità necessità, come me e Casaleggio, ma solo per dare una mano al Paese. Ci abbiamo rimesso, ma siamo felici di averci rimesso se oggi siamo il primo movimento del Paese. E non consento a nessuno di rovinare una cosa bella”.