(ANSA) – PARIGI, 26 MAR – Non soltanto Radouane Lakdim, ma anche la sua compagna, in stato di fermo da venerdì, era schedata “S”, cioè a rischio radicalizzazione. Lo si apprende oggi in Francia da fonti dell’inchiesta sul triplice attacco di venerdì scorso da parte del terrorista, che ha fatto 4 morti e 15 feriti nel sud-ovest della Francia.