(ANSA) – MILANO, 26 MAR – “Sono pronto, ritengo ci sia una squadra pronta”: lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Telelombardia, ironizzando sulla figura dell’ ircocervo con la quale Silvio Berlusconi ha definito un’eventuale alleanza Salvini-Di Maio. “Chi ci ha votato – ha spiegato – ci ha dato fiducia per fare delle cose come l’abolizione della legge Fornero e su questo “vediamo in Parlamento chi ci sta””.