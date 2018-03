(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 26 MAR – Papa Francesco ha ricevuto mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. “Ho avuto modo di raccontargli un po’ le attese, le speranze, le delusioni e anche le frustrazioni della mia gente. Il Papa, come sempre, mi ha chiesto di portare la sua benedizione”, ha detto il vescovo a Vatican News. “Le speranze – ha precisato l’arcivescovo di Spoleto-Norcia – sono di ritrovare una vita dignitosa e sicura. Adesso, dignitosa lo è più o meno, perché le case sono inagibili, ma per fortuna sono state consegnate quasi tutte le casette. Dunque, una vita famigliare e sociale sta riprendendo piano piano. È chiaro, mancano i centri di aggregazione. Per fortuna a Norcia con la Caritas italiana, grazie al sostegno dei cattolici d’Italia, abbiamo potuto costruire un centro di comunità: un grande salone che serve sia per le celebrazioni liturgiche della comunità che per incontri vari, la catechesi, certamente, ma tanti altri incontri, che permettono alla gente di stare insieme”.