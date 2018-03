CARACAS – Tre giorni ed il lungo inverno sarà definitivamente alle spalle. Giovedì, per la prima volta così in anticipo rispetto all’usuale partenza fissata in genere per i primi di aprile, ci sarà l’opening day della Major League Baseball.

In questi giorni si stanno concludendo gli spring-training (i famosi allenamenti primaverili) che servono per calibrare i muscoli e per conoscere i giocatori che ci saranno nell’opening day.

Uno dei “peloteros”, che grazie alle sue abilità con la mazza ed il guantone si é guadagnato un posto nel roster di partenza, é l’italo-venezuelano Carlos Tocci (22 anni). L’esterno maracayero ha ricevuto ieri questa notizia da parte del suo team i Terxas Rangers.

Durante lo spring training, Tocci ha comandadto la speciale classifica delle stolen bases con 7.

Tocci é arrivato alla franchigia texana tramite il denominato Rule 5 Draft. Ricordiamo che il Rule 5 Dratf è una procedura di selezione di giocatori MLB che avviene a fine dicembre nell’incontro annuale dei general manager. Deve il suo nome al fatto di essere la regola 5 del libro ufficiale di regole della Major League Baseball, e ha come finalità quello di evitare che alcune squadre accumulino un numero elevato di giovani giocatori senza promuoverli nella squadra maggiore, quando magari altre squadre darebbero ne darebbero loro l’opportunità. Il cartellino dell’italo-venezuelano Tocci era in mano ai Philadelphia Phillies, ma grazie a questa regola é passato ai Rangers.

Nella scorsa stagione Tocci é sceso in campo in 17 gare con la primavera dei Philies dove ha messo in mostra la sua abilità con il guantone e la velocità delle sue gambe.

In questa stagione, i Texas Rangers, proveranno ad esplorare una rotazione di partenti di 6 elementi. Un vero e proprio esperimento che prevede, oltre alla stella Cole Hamels, i “convertiti” Mike Minor (ex closer dei Royals) e Matt Bush, i veterani Doug Fister (34enne ex Red Sox) e Bartolo Colon (44enne ex Twins), e il reduce dall’infortunio (e relativa operazione “Tommy John”) Martin Pérez che potrebbero tutti beneficiare di un ulteriore riposo tra le partenze.

Se la rotazione tiene ed i giovani del vivaio Nomar Mazara, Willie Calhoun e l’italo-americano Joey Gallo (noto in Venezuela per la sua presenza con i Naveganes del Magallanes) hanno il giusto impatto, i texani possono provare a lottare per la Wild Card.

(Fioravante De Simone)