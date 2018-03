(ANSA) – MODENA, 26 MAR – Daspo di un anno per un un quindicenne tifoso dello Spezia calcio, squadra di serie B. A decidere il provvedimento per il minore è stata la questura di Modena, ch ‘chiude’ così le porte alle manifestazioni calcistiche su tutto il territorio nazionale con estensione all’estero. I fatti che hanno portato al Daspo risalgono alla fine di gennaio, quando il giovane, durante la partita tra Carpi e Spezia, avrebbe acceso due torce del tipo ‘flash’ che hanno prodotto una corposa nube di fumo acre che ha investito gli altri tifosi, creando pericolo per la salute pubblica. Grazie agli accertamenti tecnici, fatti con l’aiuto della Scientifica, è stato possibile identificare l’autore dell’accensione denunciato alla Procura per i minori di Bologna per il reato di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. (ANSA).