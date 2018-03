(ANSA) – ROMA, 26 MAR – E’ stata ufficializzata la sede della 36/a edizione dell’America’s cup di vela, che verrà ospitata nel marzo 2021 a Auckland. E’ stato raggiunto l’accordo con la città ospitante e il ‘defender’ di Emirates team New Zealand, vincitore del trofeo l’anno scorso a Bermuda. L’Auckland council governing body ha definito l’accordo sull’America’s cup village e le basi dei team in lizza. Il Challenger of record della 36/a America’s cup ha applaudito all’accordo. “A nome degli sfidanti, siamo molto lieti di dare questo annuncio. Non vediamo l’ora di essere a Auckland, dove organizzeremo la Christmas Race a dicembre 2020 e la Prada cup – le regate fra gli sfidante, in programma fra gennaio e febbraio 2021. Ben fatto, Auckland – avanti con la AC36!”, ha detto Laurent Esquier, Ceo del Challenger of record.