(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 26 MAR – Sarà finale tra Inter e Fiorentina per la 70/a edizione della Viareggio cup. Nella semifinale giocata oggi a La Spezia l’Inter ha infatti superato il Parma per 2-0 con un gol al 39′ del pt di Rover e nella ripresa al 30′ di Nolan. Mercoledì 28 marzo, alle 15, incontrerà in finale allo stadio dei Pini di Viareggio (Lucca) la Fiorentina che ha superato 4-1 la Juventus nell’altra semifinale giocata oggi a Viareggio.