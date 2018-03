CARACAS – Antonio Franco (37 anni) é il nuovo allenatore dell’Atlético Venezuela. La notizia é stata annunciata tramite un comunicato stampa dal club capitolino. A quanto si apprende il tecnico italo-venezuelano ha firmato fino a dicembre 2019. Franco prende il posto dello spagnolo Alex Pallarés che si é dimesso nei giorni scorsi.

L’ex allenatore di Mineros e Caracas ha portato con sé il seguente staff tecnico: l’italo-venezuelano José Ciccarelli che sarà la sua mano destra. Mentre Fabio Rodríguez avrà il ruolo di preparatore físico e Jorge Azocar (assistente video).

“La passione per la panchina e le caratteristiche di questa società che sta crescendo poco a poco mi hanno motivato a fare questa scelta e di sposare la proposta dell’Alético Venezuela. La serietà che hanno mostrato in ogni momento. è esemplare. Crescere accanto ad una squadra che fa le cose bene ti motiva nel miglior modo possibile” sono state le prime parole del mister di origine abruzzese.

Il tecnico nato 37 anni fa a Caracas ha dichiarato che ha la struttura necessaria per far sviluppare le sue proposte. “È importante che una squadra abbia il campo proprio, per usarlo quando é necesario. Abbiamo un pullman comodo ed una serie di elementi che facilitano il lavoro per puntare al nostro obiettivo.”

La base di giocatori dell’Atlético Venezuela é frutto del vivaio. Franco conosce molto bene questa situazione. “L’Under 20 ha vinto gli ultimi due campionati di categoría ed ha partecipato alla Coppa Libertadores. Questo dimostra che si sta svolgendo un’ottimo lavoro sulle basi, queste basi le rinforzeremo. Noi punteremo su questi giovani che hanno vinto con l’Under 20.”

Al momento, l’Atlético Venezuela, occupa il 13/esimo posto con 9 punti conquistati in altrettante gare disputate. Il mister di origine abruzzese è sicuro di avere le carte in regola per risalire in classifica. “Abbiamo una rosa competitiva, giocatori intiressanti ed abbiamo le capacità per puntare in alto. Adesso la cosa importante é interrompere la scia negativa e posizionarci in una zona migliore.”

Nonostante la giovane età, 35 anni, il tecnico di origine abruzzese, dopo la prima esperienza come coordinatore del settore giovanile del Mineros de Guayana, fece il suo esordio sulla panchina neroazzurra con il ruolo di assistente di Richard Páez. La sua brillante carriera prosegue con il ruolo di allenatore della squadra di Puerto Ordaz dopo l’esonero di Marcos Mathías.

Con il Mineros l’esperienza è durata 12 gare del Torneo Clausura 2015 e 4 di Coppa Libertadores. Poi durante il Torneo Adecuación 2015 si è seduto sulla panchina del Carabobo. Infine con il Caracas una sola stagione. Da ultimo l’ultima esperienza con l’Aragua durante la stagione 2017.

Antonio “Tony” Franco farà il suo esordio alla guida dell’Atlético Venezuela il prossimo 2 aprile, giorno in cui sfiderà l’Academia Puerto Cabello sul neutro dell’Hermanos Ghersy di Maracay.

(Fioravante De Simone)