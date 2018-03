GINEVRA – Stop al comitato dell’Assemblea Nazionale Costituente all’UIM. Alla plenaria dell’Unione Interparlamentare Mondiale ha avuto accesso soltanto la delegazione venezuelana conformata da deputati democraticamente eletti all’Assemblea Nazionale. Quindi, la delegazione inviata dall’AN a maggioranza di opposizione e composta da Tomás Guanipa, Delsa Solórzano e José Gregorio Correa è quella che sta rappresentando il paese davanti all’organismo internazionale.

Invece la delegazione inviata dal governo e costituita da Tania Díaz, Elvis Amoroso, Darío Vivas y Saúl Ortega non è stata accreditata e sembra sia stata costretta a dichiarare fuori dal parlamento. Più tardi i membri della Costituente si sono riuniti all’ambasciata venezuelana a Ginevra dove hanno sostenuto un incontro preliminare per una “Assemblea Costituente Internazionale.”

I tweet di Solórzano e Guanipa

La notizia dell’esclusione dei rappresentanti dell’ANC è stata pubblicata indirettamente in un tweet da Delsa Solórzano. Le deputata ha scritto:

“All’istanza parlamentare più importante del mondo, si riconosce soltanto l’Assemblea Nazionale.”

Mentre Tomás Guanipa ha twittato:

“Ci troviamo alla plenaria dell’Unione Interparlamentare Mondiale per difendere il nostro diritto al riscatto della democrazia in Venezuela.”

L’ANC presente all’UIM nel 2017

Ottobre del 2017 è stata l’ultima volta che i membri della ANC hanno potuto presentarsi al plenum dell’organismo internazionale svolto a San Pietroburgo in Russia, e non senza critiche. In quell’occasione componevano la delegazione Elvis Amoroso, vice presidente della Anc, Tania Díaz, Angelo Rivas e Yul Jabour.

L’Unione Interparlamentare è nata nel 1889 per promuovere il dialogo mondiale a favore della pace e la cooperazione tra i popoli. Questa volta gli incontri sono iniziati il 24 e finiranno il 28 marzo. Le discussioni sono incentrate sul tema dei migranti e dei rifugiati.