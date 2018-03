CARACAS – Aerolineas venezolanos informaron que sus boleterías para destinos nacionales se agotaron para esta semana santa, por la poca oferta de pasajes.

El ex presidente de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo, Dante Salvatorelli, afirmó que “en los últimos 2 años la oferta de pasajes nacionales cayó más de 50%. Las aerolíneas no solo tienen pocos aviones, también existe una tarifa regulada que no incentiva a que habiliten más vuelos en rutas internas. El servicio nacional quedó limitado a lo mínimo. Por eso hay escasez de asientos”.

Por su parte, el capitán Jorge Álvarez, presidente de la Cámara Venezolana de Transporte Aéreo, explicó que de una flota de 120 aviones, solo están volando 16. Además, comentó que las 12 aerolíneas que operan en este momento tienen problemas con el mantenimiento de sus aviones. “Las empresas no pueden ofrecer más vuelos si a los aviones les falta un repuesto”.

Julio Arnaldes, presidente del buró de turismo de Margarita, manifestó que este año se registro 60% menos vuelos especiales durante la temporada de semana Santa, en comparación con el año 2017. Aclaró que las líneas aéreas les vendieron el 40% de los asientos a los mayoristas, pero no pudieron establecer el 20% en el mercado porque no hay demanda.

Crisis hotelera también dice presente en esta temporada

De igual forma, la crisis hotelera también está presente, al pasar la ocupación hotelera de 65% en el 2017 a 40% en este año. Para Arnaldes, esto se debe a que “en 2017 un paquete turístico para Margarita costaba entre 3 millones y 4 millones de bolívares por persona. Este año oscila entre 30 millones y 40 millones de bolívares”.

El experto en turismo, dijo que solo se esperan dos días productivos para la ocupación hotelera en esta Semana Santa: viernes y sábado. También expresó que la tendencia de los venezolanos será más de temporadista que de turista.

“El venezolano que consumía bienes y servicios de la cadena de negocios del sector y que pagaba noches en una habitación y comidas en restaurantes, ahora se convirtió en un temporadista que se traslada sin generar gastos. Varios irán en un carro a La Guaira y después se devolverán a sus casas. Otros a Higuerote y luego se quedarán en la casa de un amigo,” añadió.

Las cifras han bajado considerablemente puesto que según el experto “Una familia de clase media que viajaba ya no puede destinar ese dinero a la distracción. El venezolano que tenía el poder adquisitivo para viajar al extranjero ahora lo gasta en viajes al interior del país”.

Sin embargo, para el vicepresidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, José Alberto Núñez, se estima que las cifras de ocupación hotelera para este año aumente, pasando en el 2017 de 37,83% a en 2018, 53% en destinos turísticos como no turísticos.

Núñez, expresó que en los últimos 4 años el gasto anual del venezolano, dirigido a recreación, turismo y deporte, varió de 4,3% a menos de 2%. El promedio de ocupación vacacional hotelera cayó de 7 a 3,5 noches en 3 años.

Según el vicepresidente de la Federación de Hoteles de Venezuela, de cada 10 venezolanos que se desplazan por el país, solo 3 pernotan, los demás se regresan a sus hogares.