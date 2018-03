Per diversi anni miglior portiere del mondo ma anche simbolo della Nazionale azzurra. Di recente Walter Zenga è stato premiato con la Hall of Fame proprio dalla società nerazzurra. Attualmente è alla guida del Crotone a caccia di una salvezza non facile ma comunque possibile.

A Coverciano in occasione della cerimonia della Panchina d’Oro, il riconoscimento che premia i migliori allenatori della passata stagione, l’ex portierone della Nazionale intervistato dal nostro corrispondente dall’Italia Emilio Buttaro ha parlato di diverse tematiche. “Per la lotta scudetto ho sempre detto Napoli e non cambio idea – ha spiegato – mentre l’Inter ha la possibilità per qualificarsi in Champions, del resto mancano ancora dieci partite, un minicampionato”.

Ma la panchina nerazzurra per Zenga è un obiettivo o un sogno? “In questo moneto il mio obiettivo è salvare il Crotone, un risultato da portare a termine in questa stagione”.

Infine un pensiero sulla ripartenza del calcio italiano: “E’ un discorso molto lungo che non riguarda solo la scelta dell’allenatore ma anche tante innovazioni da fare”.

Video intervista di Emilio Buttaro