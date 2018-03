ROMA. – Chiusa la partita dei presidenti di Camera e Senato, i partiti vanno a caccia dei “numeri due”. Sono otto poltrone da vicepresidente, a cui si aggiungono quelle di questori e segretari. E come è tradizione i ruoli saranno spartiti fra i gruppi parlamentari. Questa volta sarà in gioco anche il Pd, al quale andranno due vicepresidenti.

Le votazioni si terranno mercoledì a Palazzo Madama e giovedì a Montecitorio, saranno a scrutinio segreto e caratterizzate dal meccanismo del cosiddetto “voto limitato” volto a tutelare le opposizioni: ciascun parlamentare può votare per un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere.

Le trattative per la scelta di tutti i tasselli degli uffici di presidenza vanno avanti da giorni tra gli schieramenti e anche all’interno degli stessi partiti dove si rincorrono appetiti e si cerca di dosare con il bilancino il peso delle correnti.

E dunque è inevitabile che la composizione di questo quadro si leghi alla scelta dei capigruppo in Parlamento, che domani saranno ufficializzati dalle forze politiche. Oltre a quelli noti dei 5S, Toninelli e Giulia Grillo, e quelli della Lega, Centinaio e Giorgetti, toccherà a Fi e al Pd decidere e annunciare chi guiderà i gruppi parlamentari: per gli azzurri la coppia declinata al femminile dovrebbe essere Bernini-Gelmini mentre per il tandem Pd i nomi più probabili restano Marcucci-Guerini, anche se la minoranza chiede che almeno un nome non sia un ‘fedelissimo’ della linea Renzi.

Seguendo il copione delle passate Legislature, a Palazzo Madama Forza Italia, che esprime la presidente, resterà fuori dalla tornate delle vicepresidenze. Idem alla Camera per i 5S. Al Senato quindi a dividersi la ‘torta’ dei quattro vice della Casellati saranno la Lega (si fa il nome di Calderoli), i penstallati che vedono in pole Vicenzo Crimi e Paola Taverna, Fratelli d’Italia per i quali potrebbe correre Ignazio La Russa e il Pd.

In casa Dem però le divisioni interne non hanno consentito di chiudere ancora sui nomi: in partita ci sarebbero i franceschiniani Roberta Pinotti e Franco Mirabelli o la senatrice di minoranza vicina a Orlando Anna Rossomando. A Montecitorio invece a ricoprire la poltrona di vicepresidente per il Pd c’è Ettore Rosato a meno che non la spunti la minoranza con Barbara Pollastrini.

Mentre per Forza Italia l’alternativa è tra Mara Carfagna e l’uscente Simone Baldelli (ma qualcuno fa anche il nome di Elio Vito). Infine, un posto spetta alla Lega (che ancora deve decidere su chi puntare) e un altro sempre a Fratelli d’Italia: si fanno i nomi di Guido Crosetto o Edmondo Cirielli, a meno che non si faccia avanti la stessa Giorgia Meloni.

(di Chiara Scalise/ANSA)