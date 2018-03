(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Venus Williams ha conquistato un posto nei quarti di finale del torneo di Miami. La 37enne tennista americana non finisce mai di stupire e questa notte ha battuto in rimonta la britannica Johanna Konta, di dieci anni più giovane, con il punteggio di 5-7 6-1 6-2. Passaggio di turno conquistato anche dalla numero 6 del mondo, la ceca Karolina Pliskova che ha battuto la kazaka Diyas per ritiro, quando erano sul punteggio di 6-2 2-1. Gran colpo anche dell’americana Sloane Stephens che ha rispedito a casa la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del ranking per 6-3 6-4. Passa ai quarti di finale anche la tedesca ex numero uno del mondo Angelique Kerber, uscita vincitrice dalla sfida con la cinese Wang al termine di un match molto combattuto che si è chiuso con il punteggio di 6-7 7-6 6-3. La lettone Jelena Ostapenko numero 5 del mondo ha fine battuto la ceca Petra Kvitova (9). Infine da segnalare la vittoria di Victoria Azarenka sulla polacca Radwanska per 6-2 6-2. (ANSA).