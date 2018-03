(ANSA) – FIRENZE, 27 MAR – I carabinieri di Firenze stanno eseguendo da stamani quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip nelle province di Firenze, Bergamo e in Catalogna (Spagna). L’operazione, coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Firenze, ha permesso di stroncare un’associazione dedita al traffico di stupefacenti tra Spagna e Italia. Le indagini hanno documentato che due fratelli di origine siciliana, titolari di fatto di un bar-pasticceria nel centro storico di Firenze, avevano il ruolo di finanziatori e organizzatori in un’associazione finalizzata alla coltivazione, in Spagna, di ingenti quantitativi di marijuana da importare e spacciare in Italia. I carabinieri stanno eseguendo anche perquisizioni nei confronti di 11 indagati, ritenuti responsabili di trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta, in relazione all’intestazione a prestanome del bar e al fallimento di varie società create negli anni per la gestione.