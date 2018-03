(ANSA) – FIRENZE, 27 MAR – Resta in prognosi riservata all’ospedale di Careggi di Firenze, ma risponde positivamente alle terapie, la donna di 67 anni rimasta gravemente ferita nell’incendio divampato la notte scorsa in una palazzina di via Ser Ventura Monachi, a Firenze, nel quale ha perso la vita il marito di 72 anni. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, la donna non sarebbe “in imminente pericolo di vita”. Invece, non desterebbero particolari preoccupazioni le condizioni dell’altra persona rimasta ferita, un’altra donna intossicata dal fumo dell’incendio.